Срежут дотации: эксперт предупредил о хитрой манипуляции с электронной переписью

Электронная перепись показала сокращение числа украинцев / Обозреватель

В пересчете на количество населения, данные о котором ранее предоставлял Госстат, на каждого жителя Украины приходилось 3700 долларов, рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Он подчеркнул, что, основываясь на результатах электронной переписи населения, которые зафиксировали снижение количества населения, уже получается 4200 долларов на душу населения.

"То есть, ВВП увеличивается на 500 долларов после этой переписи. Тогда спросим любого, после переписи увеличилось денег на 500 долларов?", - заявил он в комментарии на канале 112 Украина.

Эксперт также обратил внимание, что результаты электронной переписи могут стать основанием для изменения нормативов финансовой бюджетной обеспеченности.

"В связи с тем, что уменьшилась численность населения, в среднем на 11%, значит необходимо сокращать расходы – субвенции и дотации, в среднем на 11%", - отметил он.

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Он также добавил, что в связи с сокращением населения, которое показала электронная перепись, в Украине могут также пересмотреть в сторону уменьшения численность школ и детских садов.

Напомним, ранее политолог предостерег от оглашения результатов электронной переписи населения.