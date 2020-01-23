"Политические последствия": политолог предостерег от оглашения электронной переписи населения

Политолог считает, что электронную перепись необходимо держать в секрете / REUTERS

Директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко высказал мнение, что министр Кабмина Дмитрий Дубилет опрометчиво обнародовал результаты электронной переписи населения, которые моментально распространились в СМИ.

В комментарии InfoResist эксперт подчеркнул, что так нельзя проводить перепись населения, поскольку это может иметь последствия.

"Я понимаю Дубилета, ему очень важно получить какой-то очень серьезный источник информации о стране. Это правильно. И электронные опросы возможны. Но их нельзя делать основанием для законодательных решений, я вот это хочу сказать. Как просто пилотные опросы, вполне возможно. Сегодня Дубилет назвал цифру 37, завтра – 32. Он же по своей совершенной простоте даже не понимает, что, назвав такую цифру как министр, он поставит в очень тяжелое положение ЦИК, которая теперь вынуждена по заявлению министра ориентироваться на эту цифру", — сказал Небоженко.

Читайте также"Большие сомнения": демограф распекла Дубилета из-за электронной переписиПо словам политолога, электронные опросы всегда являются относительными, поэтому не следует их результаты представлять, как официальные.

"Я пока не готов сказать, что социологи согласятся с любыми полученными результатами. И их можно рассматривать, но только учитывая их относительность. Они никогда не заменят общенациональный, репрезентативный соцопрос. Если переписи населения не было, то о каком опросе идет речь? Мы уже лет пять очень сильно рискуем со своими социологическими опросами, потому что переписи населения давно не было, война началась, огромное количество людей выехало за границу, а данные остались десятилетней давности", — подчеркнул он.

Небоженко добавил, что электронные опросы, разумеется, надо проводить, и в этом действия Дубилета он поддерживает. Однако результаты все же не стоит делать достоянием общественности. По его убеждению, подобные исследования должны проводить квалифицированные специалисты.

Напомним, в Украине проживают 37 млн 289 тысяч человек. Соответствующую статистику в четверг, 23 января, озвучил министр Кабмина Дмитрий Дубилет со ссылкой на данные, полученные в результате электронной переписи населения