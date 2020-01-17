Встреча Зеленского и Гончарука после скандала: какие требования выдвинул президент

Зеленский и Гончарук поговорили после так называемого скандала с пленками / фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время первой встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком, которая состоялась после скандала с записями совещаний, заявил о необходимости предоставить новую концепцию зарплат высокопоставленных чиновников.

Как сказано во время трансляции встречи, опубликованной в Facebook Офиса президента, это было первое условие, при котором за Гончаруком сохраняется кресло премьера после его заявления об отставке.

"Предоставить мне и Офису президента новую концепцию зарплат всех министерств, ведомств, любых министров и прочих государственных компаний… начальников всех компаний, заместителей всех компаний, с пониманием где мы живем с вами…", — потребовал Зеленский.

По словам главы государства, "это должна быть нормальная заработная плата", в соответствии с тем, в каком состоянии находится наша экономика. Он предложил попрощаться с теми министрами, которым не подходит размер зарплаты.

"Когда вы и ваше правительство поднимете экономику, тогда поговорим и о поднятии зарплат", — добавил президент.

Зеленский также выдвинул Гончаруку ряд требований:

- разделить или объединить некоторые министерства для эффективной работы;

- скоординировать работу с депутатами Верховной Рады и парламентскими комитетами;

- разобраться с баснословными премиями для топ-менеджеров Нафтогаза;

- найти слабые места в работе Кабмина и заменить специалистов, которые препятствуют достижению результатов.

Как ранее сообщалось, Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, утром пятницы, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук публично объявил о том, что подал заявление о отставке - из-за полыхнувшего накануне скандала с прослушкой якобы его разговоров с высшими чиновниками страны.

Началось все с того, что в Сеть выложили полную версию аудиозаписей с беседами, которые вели люди, чьи голоса крайне похожи на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы правления НБУ Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой