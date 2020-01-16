Набирает обороты: в Сеть выложили полную версию "пленок Гончарука"

Алексей Гончарук / УНИАН

Во всемирную Сеть выложили полную версию аудиозаписей с беседами, которые вели люди, чьи голоса крайне похожи на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы правления НБУ Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой

Запись была опубликована на сервисе Гугл-драйв . Ее продолжительность - чуть менее полутора часов.

Напомним, накануне в Украине полыхнул скандал - из-за того, что в Сети опубликовали первую часть аудиозаписей разговоров, которые якобы вели премьер Гончарук, министра министр Маркарова и замглавы НБУ Рожкова. Беседы были посвящены неприглядным сторонам экономической ситуации в Украине. Более того, предполагаемый премьер в достаточной степени нелестно отзывался о президенте Владимире Зеленском в целом и о его экономической некомпетентности в частности. Довольно скоро в Сети появились и вторая, и третья части разговоров.