"Люди где-то извне": СБУ займется скандальными пленками Гончарука

Александр Корниенко / УНИАН

В парламентской фракции Слуга народа заверили, что будет проведена проверка скандальных пленок премьер-министра Алексея Гончарука. По словам первого замглавы фракции Александра Корниенко, этим вопросом займется Служба безопасности Украины.

"Если это аутентичные пленки, то надо выяснить, кто их прослушивал. Это вообще материал для СБУ в первую очередь", - цитирует Корниенко РБК-Украина.

При этом он отметил, что если пленки подлинные, то необходимо найти того, кто прослушивал чиновников.

"Не исключено, что эти записи делали люди, инспирированные не внутри страны, а где-то извне. В условиях войны, ситуация относительно безопасности защиты и прослушивания топ-чиновников, она достаточно острая. Собственно, получается, могут прослушивать премьер-министра, и руководство Нацбанка, и министров", - объяснил свою позицию замглавы Слуга народа.

В то же время, он исключил юридические и политические последствия, а также отставку Кабмина.

"Если со стороны Верховной рады есть иммунитет политический, как раз юридически-политический о снятии правительства, в первую очередь премьер-министра, в течение года с утверждением программы ответственности правительства - поэтому говорить об этом не приходится. А о личной политической ответственности - это каждый политик должен сам решать для себя", - подытожил Корниенко.

Как ранее сообщал Главред, глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что скандальные пленки премьер-министра Алексея Гончарука сфабрикованы.