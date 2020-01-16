"Чудесные нарезки": в Слуге народа оценили скандал с пленками Гончарука

Давид Арахамия / УНИАН

Появившиеся в Сети записи, которые якобы состоялись во время совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука, были сфабрикованы, заявил глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия.

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы сотворить сенсацию. ... Как я понимаю, это была "склейка" стратегической сессии по финстабильности, которая продолжалась три часа", - подчеркнул он в комментарии каналу Наш.

Вместе с тем Арахамия считает, что запись слил один из участников этой стратегической сессии.

"Я много раз был на совещаниях, я вижу, как он уважает нашего президента, как они (президент и премьер, - ред.) уважают друг друга. Если выдергивать из контекста, то потом могут быть чудесные нарезки", - добавил он.

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Напомним, ранее в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.