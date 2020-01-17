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Чем закончится скандал с отставкой Гончарука

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

17 января 2020, 13:21

Украина погрузилась в политической кризис. Теперь все зависит от Зеленского.

Гончарук
Гончарук, вероятно, усидит в кресле премьера / УНИАН

Так как премьер-министр Алексей Гончарук ещё молод, он не представляет собой политической фигуры. За ним нет фракции, нет средств массовой информации, за ним еще не устроились олигархи. 

То, что он подал в отставку, говорит о том, что все эти плёнки и кассетный скандал вокруг него - правда, а не фальсификация. И потому президенту нужно для себя решить моральный вопрос - согласен ли он дальше сотрудничать с Гончаруком после его довольно язвительных реплик в свой адрес. 

Если президент его оставит, то по факту он его прощает и считает это мелочью по сравнению с тем, что Гончарук может сделать в кресле премьер-министра. А политическая проблема состоит в том, что сейчас назначить любого человека и премьер-министра вместо Гончарука - значит тоже поставить его в зависимое положение от очень сумбурной и непонятной фракции монобольшинства.

Читайте такжеПочему Гончарук останется в кресле премьераБыть премьер-министром в нынешних условиях - очень трудно, потому что общий уровень народных депутатов гораздо ниже, чем в предыдущих парламентах. Да, в прошлых парламентах было много воров, коррупционеров, богатых людей, циников, но они знали практику парламентской работы. А эта публика только учится. И как раз поэтому президент должен его оставить, так как если придёт кто-то новый, то его судьба будет ничем не лучше, чем у Гончарука и неизвестно, сколько он продержится. 

Фактически, заявлением на имя президента Гончарук просит провести голосование о вотуме доверия. Если оно состоится и ему говорят, что всё в порядке, он дальше остается премьером. Либо же наоборот, он не пройдёт вотума доверия и тогда придётся искать нового премьер-министра. 

Пока я даже себе не представляю, кто это может быть и кто может на это решиться. Найти солидного человека сейчас очень трудно, если он не авантюрист и не коррупционер.

Тот же Арсен Аваков категорически не станет премьер-министром, потому что любой президент боится сильного премьера. Если Аваков им станет, то его статус будет равен статусу президента. Но если президента выбирали 73% людей, то Авакова никто не выбирал. И Офис президента как раз поэтому не пойдёт на выдвижение Авакова в премьеры, так как тогда он потеряет контроль над этим человеком.

Читайте такжеЗеленский подцепил старинную президентскую болезньТо же касается и Юлии Тимошенко. Она, как и Аваков, вполне подходит для этой роли, так как ранее она уже была премьером. Но так как Офис президента боится конкуренции, её назначение также под большим вопросом. 

Что касается Яценюка, то несколько лет назад, когда его назначили главой парламента, ему было очень трудно, так как у него не было даже десятка депутатов. Тоже самое и здесь, так как партия Яценюка проиграла выборы. 

Потому навряд ли стоит ожидать отставки. Хотя возможна и более невероятная ситуация - Гончарук уходит в отставку, но остаётся министром в Кабмине вместо одного из токсичных министров.

Так или иначе, нынешняя ситуация - это политический кризис, хотим мы того или нет. И теперь всё зависит от Зеленского.

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