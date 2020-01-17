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Зеленский отказался принимать отставку Гончарука

17 января 2020, 19:44

Президент Владимир Зеленский провел с премьером Алексеем Гончаруком рабочую встречу, на которой и отказался принимать его заявление об отставке.

Зеленский, Гончарук
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Офиса президента в Facebook. Согласно тексту, Зеленский и Гончарук провели рабочую встречу.

"Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать Вам шанс и шанс Вашему правительству, если Вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", — заявил президент.

Кроме того глава государства и премьер обсудили вопросы справедливых зарплат чиновникам, увольнения министров, которые не сумели достичь результата и налаживания диалога Кабмина и Верховной Рады.

Напомним, утром пятницы, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук публично объявил о том, что подал заявление о отставке - из-за полыхнувшего накануне скандала с прослушкой якобы его разговоров с высшими чиновниками страны.

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