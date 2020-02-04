"Очень большой, массовый": Пристайко рассказал о новом обмене пленными

Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными / УНИАН

Украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе совместной с чешским коллегой Томашем Петршичеком пресс конференции в Праге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех", - заявил Пристайко.

При этом Пристайко публично выразил надежду, что это будет "очень большой, массовый обмен", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар", которых в последних "волнах" обменов удалось вернуть не так много, передает Укринформ.

В то же время боевики "ДНР" не хотят проводить обмен пленными по формуле "всех на всех".

По словам так называемого омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой, сначала необходимо прекратить боевые действия.

Отметим, самый резонансный и многострадальный обмен пленными состоялся 7 сентября 2019 года. Он не раз срывался, и мало кто верил, что он возможен. Тогда Украине передали 24 моряков и 11 осужденных украинцев: Сенцова, Сущенко, Евгения и Артура Пановых, Кольченко, Клыха, Карпюка, Гриба, Сизоновича, Балуха, Бекирова.

Напомним, 3 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными. По его словам, Украина готовит очень большой список

При этом он отметил, что работа ведется по двум направлениям.

"Сейчас у нас продолжает обмен в двух направлениях - это дискуссии в формате трехсторонней контактной группы в Минске и обмен наших пленных, которые находятся за решеткой или в подвалах на оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали его, список будет обсуждаться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будет дата первой части наших пленных", - отметил Зеленский.