"Сигналов не поступало": в РФ открестились от обмена пленными с Украиной

Татьяна Москалькова заявила, что Москва и Киев ни о чем не договаривались.
В Российской Федерации прокомментировали информацию о готовящемся обмене пленными с Украиной. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, стороны ни о чем не договаривались.
"Как показывает практика, началом работы по обмену гражданами двух государств является договоренность двух президентов. О такой договоренности двух президентов мне ничего не известно", - цитирует Москалькову РИА Новости.
При это она указала, со стороны президента РФ Владимира Путина не поступало никаких заявлений
"Я слышала только заявление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, но с другой стороны сигналов пока не поступало", - подчеркнула омбудсмен.
Также она заверила, что контактирует со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.
Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в плену у россиян и боевиков "Л/ДНР"