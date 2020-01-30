"Сигналов не поступало": в РФ открестились от обмена пленными с Украиной

Татьяна Москалькова / Фото ombudsmanrf.org

В Российской Федерации прокомментировали информацию о готовящемся обмене пленными с Украиной. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, стороны ни о чем не договаривались.

"Как показывает практика, началом работы по обмену гражданами двух государств является договоренность двух президентов. О такой договоренности двух президентов мне ничего не известно", - цитирует Москалькову РИА Новости.

При это она указала, со стороны президента РФ Владимира Путина не поступало никаких заявлений

"Я слышала только заявление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, но с другой стороны сигналов пока не поступало", - подчеркнула омбудсмен.

Также она заверила, что контактирует со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в плену у россиян и боевиков "Л/ДНР"