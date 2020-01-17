Вернувшийся из плена танкист рассказал, как боевики "ЛДНР" продались РФ

Богдан Пантюшенко увидел безысходность у боевиков / Фото: Украинская правда

Боевики оккупированных областей Донбасса много говорят о том, что Россия способна их бросить или продать, но на одном энтузиазме верят в какую-то мифическую победу.

Такое мнение в комментарии Украинской правды высказал освобожденный в результате последнего обмена пленными украинский военнослужащий Богдан Пантюшенко.

По словам бывшего узника, численность армии боевиков составляет около 15 тысяч, однако вместе с активистами тыла доходит до 50 тысяч человек.

Пантюшенко подчеркнул, что наемники руководствуются исключительно поддержкой агрессора, однако много говорят о том, что Россия их в любой момент может предать и продать.

"Если Владимир Александрович договорится с Владимиром Владимировичем об определенных перспективах, Россия скажет: "Забирайте свой Донбасс", выведет своих кадровиков и обозначит эту территорию как нерусскую, тогда Украина быстро заберет ее себе – и это будет конец "республики", - отметил он.

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"Долго сопротивляться не будут. Но все-таки надеются, что Россия настраивается продвинуться на дальние рубежи по территории Украины – не зря же держат под Ростовом 200 тысяч армии. Эта мысль их греет", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, украинцев, которые были освобождены в результате обмена пленными 29 января, вызывают на допросы в Генпрокуратуру и СБУ.

Ранее министр Вадим Пристайко сообщил, что к России нет доверия, несмотря на проведенный недавно обмен пленными.