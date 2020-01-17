  1. Главная
  3. Украина

Вернувшийся из плена танкист рассказал, как боевики "ЛДНР" продались РФ

17 января 2020, 19:03

Пророссийские наемники осознают, что Москва их в любой момент может использовать.

Богдан Пантюшенко
Богдан Пантюшенко увидел безысходность у боевиков / Фото: Украинская правда

Боевики оккупированных областей Донбасса много говорят о том, что Россия способна их бросить или продать, но на одном энтузиазме верят в какую-то мифическую победу.

Такое мнение в комментарии Украинской правды высказал освобожденный в результате последнего обмена пленными украинский военнослужащий Богдан Пантюшенко.

По словам бывшего узника, численность армии боевиков составляет около 15 тысяч, однако вместе с активистами тыла доходит до 50 тысяч человек.

Пантюшенко подчеркнул, что наемники руководствуются исключительно поддержкой агрессора, однако много говорят о том, что Россия их в любой момент может предать и продать.

"Если Владимир Александрович договорится с Владимиром Владимировичем об определенных перспективах, Россия скажет: "Забирайте свой Донбасс", выведет своих кадровиков и обозначит эту территорию как нерусскую, тогда Украина быстро заберет ее себе – и это будет конец "республики", - отметил он.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, когда начнется подготовка к новому обмену пленнымиВоеннослужащий за время плена заметил, что у боевиков есть осознание провала и полного поражения в случае ухода России с Донбасса.

"Долго сопротивляться не будут. Но все-таки надеются, что Россия настраивается продвинуться на дальние рубежи по территории Украины – не зря же держат под Ростовом 200 тысяч армии. Эта мысль их греет", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, украинцев, которые были освобождены в результате обмена пленными 29 января, вызывают на допросы в Генпрокуратуру и СБУ.

Ранее министр Вадим Пристайко сообщил, что к России нет доверия, несмотря на проведенный недавно обмен пленными.

Богдан Пантюшенко обмен пленными новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Вернувшийся из плена танкист рассказал, как боевики "ЛДНР" продались РФ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:50
Во Львове вспыхнул популярный ТРЦ, проводят эвакуацию
19:44
Зеленский отказался принимать отставку Гончарука
19:40
Северный поток-2 получил поддержку вопреки санкциям США
19:25
Найсмачніша голодна кутя 2020: рецепт головної страви на другий Святвечір Видео
19:21
Авиакатастрофа самолета МАУ: когда тела погибших доставят в Украину
19:03
Вернувшийся из плена танкист рассказал, как боевики "ЛДНР" продались РФ
19:02
Континенталь: дата выхода сериала по вселенной Джона Уика
19:01
Посол раскрыл, в чем Украина лучше ЕС
18:54
Что нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020 и что надо – приметы Видео
18:39
Духовный лидер Ирана заступился за атаковавших ракетами самолет МАУ и назвал Трампа "клоуном"
18:38
Врач поделилась важнейшим фактом о молочке Видео
18:29
Климкин нашел новую работу, но продолжит борьбу с РФ
18:20
"Кровь с молоком": солистка Kazka засветила лукаво выглянувший сосок
18:10
Детективы НАБУ незаконно допросили 10 тысяч работников "Укрлендфарминга" - СМИ
18:02
Синоптик предупредила о неприятных погодных сюрпризах
17:58
Порошенко обещали за расследование против Байдена поддержку Трампа на выборах – Парнас
17:41
Милевский вспомнил стычку с Ярмоленко Видео
17:35
Погода в Киеве на Крещение 2020 будет в тренде - синоптик
17:33
Хам на дороге: в Киеве водитель джипа мешал скорой проехать к обожженному ребенку Видео
17:22
"Языковое самоопределение": Лавров сделал громкое заявление о Донбассе
17:20
Опрос показал, сколько украинцев готовы выйти на протесты
17:18
"Нюхатель пахов": Макгрегор сравнил Нурмагомедова и Усмана
16:54
"Украинская демократия": в ЕС высказались об отставке Гончарука
16:50
"*Барь старый": Шнуров едко обстебал Михаила Мишустина Видео
16:49
Украинский клуб разорвал контракт с игроком из-за его поездки в Россию
16:29
Стало известно, кто займется расследованием прослушки Гончарука
16:18
Вітання на другий Щедрий вечір або как поздравить с Крещенским Сочельником
16:10
Отставка Гончарука: эксперт рассказал, как премьер шантажирует Зеленского
16:09
Малюська залез под стол и поддержал Гончарука: фото
15:55
Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги Видео
15:47
"Очистить Украину от русскоязычных детей": в РФ зашкварились из-за украинского языка
15:42
Макгрегор - Серроне: где смотреть и прогноз на бой UFC 246 Видео
15:39
Меган Маркл позвали на работу в порно индустрию
15:17
Ксения Пунтус сделала официальное заявление: впервые после травмы
15:16
"Никогда не признаем": США жестко высказались по санкциям против РФ
14:50
"Катастрофические последствия": экс-министр назвал главные провалы Гончарука
14:42
"Ошибка" из-за "нервозности": в РФ цинично "обвинили" США в трагедии самолета МАУ
14:41
Сериал Лучше Звоните Солу закрывают: все подробности
14:31
Политолог назвал два пути развития ситуации с отставкой Гончарука
14:27
Минкульт пытается сделать подконтрольными все СМИ сразу мнение
14:16
Прослушка Гончарука: Зеленский потребовал найти причастных к записи
14:15
Все, кто проголосует за проект по СМИ - политические трупы мнение
14:07
Сериал Папик в России: дата выхода, как смотреть, какой канал
14:01
СМИ узнали о повышении Кадырова: назван возможный новый пост
13:58
"Братский народ": в РФ "зашкварились" из-за отставки Гончарука
13:53
Лавров разразился "приказами" для Украины из-за выборов на Донбассе
13:46
"Президент помилует": в Сеть слили переписку "слуг народа" об отставке Гончарука
13:36
"В истерике и со слезами": Полякова потеряла документы и застряла на границе
13:32
"Адский треш": Минкульт собрался поставить на колени СМИ с помощью нового закона
13:27
Курс доллара: украинские бизнесмены дали прогноз на 2020 год
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять