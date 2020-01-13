"Ужасные пытки и насилие": освобожденных из плена ОРДЛО вызывают на допросы

обмен пленными / Reuters

Украинцев, которые были освобождены в результате обмена пленными 29 января, вызывают на допросы в Генпрокуратуру и СБУ.

"Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления", - говорится в сообщении ГПУ в понедельник, 13 января.

Отмечается, что по итогам уже проведенных допросов были задокументированы факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права со стороны представителей "ЛДНР". В частности, получены свидетельства пыток, применения физического насилия, жестокое обращение с пленными.

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Допросы освобожденных граждан проводятся с целью установления всех обстоятельств их нахождения в плену, а также установления лиц, совершавших против них преступления, с дальнейшим привлечением виновных в ответственности на национальном и международном уровнях.

Офис генерального прокурора предлагает всем, кому известно о фактах нарушения норм международного гуманитарного права, а также прав и свобод граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, отправлять такую ​​информацию путем заполнения электронной формы обращения.

Ранее министр Вадим Пристайко сообщил, что к России нет доверия, несмотря на проведенный недавно обмен пленными.

Также Главред писал, что у Зеленского рассказали, когда начнется подготовка к новому обменупленными.