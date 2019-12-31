У Зеленского рассказали, когда начнется подготовка к новому обмену пленными

обмен пленными / Reuters

Согласование списков для будущего очередного обмена пленными должно стартовать в январе 2020 года.

По информации пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

Читайте такжеОбменом пленными Зеленский выставил порохоботов упоротыми идиотами

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", – сказала Мендель.

Она указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в аннексированном Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Ранее Галвред писал, что в ООН озадачены передачей боевикам экс-беркутовцев.

Также отметим, в РФ похвастались "достижениями" на украинском Донбассе.