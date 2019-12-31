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У Зеленского рассказали, когда начнется подготовка к новому обмену пленными

31 декабря 2019, 18:22

У президента планируют начать подготовку к следующему обмену пленными в январе 2020 года.

обмен пленными
обмен пленными / Reuters

Согласование списков для будущего очередного обмена пленными должно стартовать в январе 2020 года.

По информации пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

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"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", – сказала Мендель.

Она указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в аннексированном Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Ранее Галвред писал, что в ООН озадачены передачей боевикам экс-беркутовцев.
Также отметим, в РФ похвастались "достижениями" на украинском Донбассе.

Россия Владимир Зеленский Владимир Путин обмен пленными
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