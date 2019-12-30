"Удалось": в РФ похвастались "достижениями" на украинском Донбассе

МИД РФ / фото: ntv.ru

В Российской Федерации похвастались успехами, которых добились в войне на Донбассе. Так, в министерстве иностранных дел РФ заявили о подвижках в урегулировании "внутриукраинского" конфликта.

"Удалось добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. После трехлетнего перерыва проведен саммит в "нормандском формате" (Париж, декабрь)", - говорится в сообщении пресс-службы российского МИД.

При этом в ведомстве сообщили, что продолжают выдавать украинским граждан паспорта России.

"Руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – подытожили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Как ранее сообщал Главред, спикер российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не имеет отношения к обмену пленными между Киевом и Донбассом и использует свой авторитет лишь для продвижения диалога между сторонами.