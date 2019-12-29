"Проявили политическую волю": в России указали на дальнейшие действия Киева

Представитель Российской Федерации в ТКГ Борис Грызлов сообщил, что состоявшийся сегодня обмен пленными между боевиками ОРДЛО и Украиной - это шаг к дальнейшей имплементации минских соглашений.

"Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в конституции", - сказал Грызлов.

По его словам, "стороны проявили политическую волю совершить обмен до конца 2019 года".

Ранее в Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину вернулись 76 человек.

Также напомним, освобожденный украинец рассказал об издевательствах в тюрьмах "ЛНР".