В Офисе президента подсчитали, сколько украинцев вернулось из ОРДЛО

обмен пленными / Фото ОП

В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину вернулись 76 человек.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена в Украину вернется 81 человек, в ОРДЛО предварительно отдали 139 человек. Также отмечалось, что около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО.

Напомним, 23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и "ЛДНР" достигли договоренности относительно обмена в формате "всех установленных на всех установленных". Также сообщалось, что около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО.

Также Главред писал, что освобожденный украинец рассказал об издевательствах в тюрьмах "ЛНР".