На Донбассе завершился обмен пленными / Reuters

На Донбассе завершена процедура обмена пленными между Украиной и боевиками "ЛДНР".

Второй этап обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ДНР" состоялся под Горловкой, передает ТАСС.

При этом Украина передала "ДНР" 60 человек, а из "ДНР" и "ЛНР" в Украину вернулись 52 заложника боевиков.

В сообщении также подчеркивается, что якобы двое пленных отказались возвращаться на территорию Украины.

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Ранее был опубликован список вернувшихся из плена "ЛНР" украинских заложников.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что в результате обмена пленными на Донбассе будут освобождены 80 граждан Украины.