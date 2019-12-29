Обмен пленными: из ОРДЛО вернутся 80 украинцев – Денисова

На Донбассе проходит обмен пленными / Reuters

В результате обмена пленными на Донбассе будут освобождены 80 граждан Украины, рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

На своей странице в Facebook она подчеркнула, что перед процедурой обмена пройдет процесс верификации.

"По предварительным данным, сегодня будет освобождено 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации", - написала Денисова.

Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили начало обмена пленными с представителями "ЛНР" и "ДНР".