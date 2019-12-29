У Зеленского подтвердили освобождение первых 25 украинцев - опубликованы фото

Обмен пленными на Донбассе/ @president.gov.ua

В Офисе президента подтвердили освобождение из плена первых 25 украинцев в рамках большого обмена пленными, который происходит в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ Майорское.

"Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома", - говорится в сообщении пресс-службы ОП в Telegram-канале.

Также в Офисе президента опубликовали фото освобожденных украинцев.

Пресс-служба ОП

Пресс-служба ОП

Пресс-служба ОП

Пресс-служба ОП

Напомним, сегодня на КПВВ Майорское в Донецкой области проходит обмен пленными между украинской стороной и представителями ОРДЛО. После верификации боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 удерживаемых лиц. Позже был опубликован список вернувшихся из плена "ЛНР" украинских заложников.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что в результате обмена пленными на Донбассе будут освобождены 80 граждан Украины.