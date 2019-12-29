  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского подтвердили освобождение первых 25 украинцев - опубликованы фото

29 декабря 2019, 13:36

Сегодня на КПВВ Майорское проходит обмен пленными между Киевом и представителями ОРДЛО.

Обмен пленными на Донбассе/ @president.gov.ua

В Офисе президента подтвердили освобождение из плена первых 25 украинцев в рамках большого обмена пленными, который происходит в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ Майорское. 

"Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома", - говорится в сообщении пресс-службы ОП в Telegram-канале.

Также в Офисе президента опубликовали фото освобожденных украинцев. 

Пресс-служба ОП
Пресс-служба ОП
Пресс-служба ОП
Пресс-служба ОП

Напомним, сегодня на КПВВ Майорское в Донецкой области проходит обмен пленными между украинской стороной и представителями ОРДЛО. После верификации боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 удерживаемых лиц. Позже был опубликован список вернувшихся из плена "ЛНР" украинских заложников. 

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что в результате обмена пленными на Донбассе будут освобождены 80 граждан Украины.

Донбасс Майорское КПВВ обмен пленными Украина новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского подтвердили освобождение первых 25 украинцев - опубликованы фото». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:13
Обмен пленными с "ЛДНР": все подробности - обновляется
14:05
Бывших "беркутовцев" привезли на обмен пленными - адвокат
13:58
"Все идет прахом": Сенцов нагнал "зрады" по поводу обмена пленными
13:44
"Били, пытали в подвалах": появился шокирующий рассказ освобожденного из плена украинца
13:36
У Зеленского подтвердили освобождение первых 25 украинцев - опубликованы фото
13:20
Обмен на Донбассе: автобус с пленными попал в ДТП
13:15
Канапе на шпажках - лучшие рецепты с фото, которые украсят новогодний стол-2020
13:14
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: прощание с одиночеством и "война" за привилегии
13:01
Избил и протащил голой по снегу: в России произошел жуткий инцидент - видео 18+ Видео
13:00
Маникюр Новый год 2020 - красивый новогодний маникюр на короткие ногти 2020 фото Фото
12:59
Опубликован список вернувшихся из плена "ЛНР" украинских заложников
12:31
Обмен пленными: из ОРДЛО вернутся 80 украинцев – Денисова
12:26
Стало известно, сколько пленных отказались возвращаться в ОРДЛО
12:04
Бывших "беркутовцев" вывезли из Лукьяновского СИЗО – СМИ
11:57
Обмен на Донбассе: пленных опрашивает Красный Крест Фото Видео
11:23
Обмен пленными: у Зеленского сделали срочное заявление Фото Видео
11:20
Стрижка боб 2020 – самая модная стрижка нового года, которая идет всем - фото Фото
11:15
СМИ назвали новую формулу обмена пленными с ОРДЛО Видео
11:05
На Донбассе стартовал обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" Видео
10:56
Обмен пленными: Украина отправила удерживаемых к пункту пропуска Майорское
10:53
В Москве прощаются с Галиной Волчек - опубликованы фото Фото Видео
10:29
Опубликованы первые фото украинских пленных в пункте обмена Фото
10:15
Курс доллара прыгнет вверх: аналитик дал прогноз на начало января 2020
09:59
Атака мочой: напавшего под судом на журналиста отправили под домашний арест
09:53
Снег и гололед: синоптик предупредил об ухудшении погоды Видео
09:40
Емельяненко - Джексон: видеообзор боя Видео
09:35
Стали известны имена возвращающихся из плена в "ЛДНР" украинских бойцов
09:32
Газпром, выйди вон! мнение
09:12
В "ДНР" отправили автоколонну с пленными для обмена – СМИ
09:06
Ждут рывка силовиков: под Лукьяновским СИЗО продолжают дежурить противники освобождения экс-беркутовцев Фото
08:57
Пассажиры первого поезда из РФ в Крым угодили в чистилище Миротворца
08:41
Крым погрузился в безвременье и бессмыслие мнение
08:38
"Да х*й с этими беркутовцами": сестра Сенцова высказалась об обмене пленными
08:35
Гороскоп на 29 декабря всех знаков Зодиака: губительные перемены и родственная душа
08:23
Обмен пленными: в "ЛНР" заявили, что уже вывезли украинцев из Луганска
08:03
Вдову Лужкова в России объявили в розыск: в чем причина
07:48
Емельяненко одолел Джексона в первом раунде Видео
07:28
Транзит газа: Коболев рассказал о соглашениях с Газпромом
07:27
Эрдоган и Путин приготовились делить Ливию мнение
06:56
Дело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировому соглашению с Газпромом
06:39
Самые красивые новогодние прически на короткие волосы своими руками фото Фото
06:17
В Минобороны ответили на фейк о "выселении штаба ВМС"
05:55
Маникюр на Новый год 2020 – самый элегантный новогодний маникюр 2020 фото Фото
05:26
Гороскоп на 2020: астролог назвала даты для перспективных любовных знакомств
05:14
Как избежать ловушек – Восточный гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака
04:49
Магнитные бури января 2020 – когда тряхнет максимально
04:27
Реформа Укрзализныци: выяснились основные этапы
04:04
Изменение тарифов на коммуналку: киевлян ждут новые цены в платежках
03:40
"Медовый месяц прошел": эксперт спрогнозировал судьбу рейтинга Зеленского
03:10
Пристайко предостерег Францию и Германию от проблем из-за Северного потока-2
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять