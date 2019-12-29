Опубликован список вернувшихся из плена "ЛНР" украинских заложников

В "ДНР" Украине должны передать еще 55 человек.
По предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.
На КПВВ Майорское в Донецкой области проходит обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
После верификации боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 удерживаемых лиц.
В частности, украинской стороне были переданы следующие лица:
- Эдуард Алоян
- Виктория Воронина
- Татьяна Горбулич
- Владимир Данильченко
- Александр Данильченко
- Юрий Евтушок
- Иван Деев
- Валентина Еременко
- Сергей Иванчук
- Роман Коркишко
- Иван Катышев
- Анастасия Мухина
- Денис Олейник
- Александр Пауков
- Денис Сигацкий
- Валерий Семенов
- Анатолий Семеренко
- Елена Сорокина
- Валерий Тарасюк
- Роман Фурсов
- Андрей Яровой
- Иванов
- Кучин
- Завадский
- Ульянов
Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что в результате обмена пленными на Донбассе будут освобождены 80 граждан Украины.