Опубликован список вернувшихся из плена "ЛНР" украинских заложников

Освобождение украинских заложников на Донбассе / Reuters

По предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.

На КПВВ Майорское в Донецкой области проходит обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

После верификации боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 удерживаемых лиц.

В частности, украинской стороне были переданы следующие лица:

Эдуард Алоян

Виктория Воронина

Татьяна Горбулич

Владимир Данильченко

Александр Данильченко

Юрий Евтушок

Иван Деев

Валентина Еременко

Сергей Иванчук

Роман Коркишко

Иван Катышев

Анастасия Мухина

Денис Олейник

Александр Пауков

Денис Сигацкий

Валерий Семенов

Анатолий Семеренко

Елена Сорокина

Валерий Тарасюк

Роман Фурсов

Андрей Яровой

Иванов

Кучин

Завадский

Ульянов

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что в результате обмена пленными на Донбассе будут освобождены 80 граждан Украины.