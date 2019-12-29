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На Донбассе стартовал обмен пленными между Украиной и "ЛДНР"

29 декабря 2019, 11:05

Автобусы с обмениваемыми лицами заезжают на КПП Майорск.

обмен пленными
На Донбассе проходит обмен пленными / Reuters

На Донбассе начался обмен пленными между Украиной и боевиками "ЛДНР".

Автобусы с обмениваемыми лицами заезжают на КПП Майорск, где будет проводиться обмен, пишет Интерфакс со ссылкой на боевиков.

Сообщается, что первой задержанных Киеву передаст "ЛНР". Причем представители Луганска въехали на территорию Украины. Следующими будет участвовать в обмене "ДНР".

При этом в "ДНР" заявили, что готовы отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.

Напомним, ранее были опубликованы первые фото украинских пленных.

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