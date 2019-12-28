"Мы ждем": Зеленский назвал дату обмена пленными на Донбассе

Владимир Зеленский / @president.gov.ua

Освобождение незаконно удерживаемых украинцев может состояться в воскресенье, 29 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что до сих пор до конца не завершена процедура верификации списков.

"Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей", - пояснил Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область.

Напомним, 23 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время видеоконференции договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

Ранее сообщалось о том, что обмен по формуле "всех установленных на всех установленных" планируется 29 декабря.