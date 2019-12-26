Обмен пленными на Донбассе: росСМИ назвали дату

Обмен пленными пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных"

Новый обмен пленными между Украиной и ОРДЛО должен состояться 29 декабря 2019 года.

Процедура пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных", пишет Коммерсант со ссылкой на собственные источники.

"Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное",— сообщил источник, знающий о переговорах.

В материале отмечается, что детали обмена прорабатываются, однако дата уже не является дискуссионным вопросом.

"Его (обмен пленными, - ред.) договорились осуществить 29 декабря, сообщили Ъ два источника, знающие о содержании переговоров. По словам одного из них, на сегодняшний день дата не является дискуссионным вопросом, хотя некоторые детали готовящегося обмена еще продолжают прорабатываться", - добавило российское издание.

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Напомним, в понедельник, 23 декабря, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

В то же время представители "ДНР" обвинили власти Украины в одностороннем изменении списков на обмен пленными.