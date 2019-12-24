"Украина вычеркнула сторонников сепаратистов": в "ДНР" обвинили Киев в срыве обмена пленными

В "ДНР" обвинили Киев в срыве обмена пленными / Twitter

Во вторник, 24 декабря, представитель так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") в гуманитарной подгруппе и омбудсмен "республики" Дарья Морозова обвинила власти Киева в одностороннем изменении списков на обмен пленными.

"Несмотря на достигнутые договоренности в ходе вчерашней видеоконференции, официальный Киев вновь грубейшим образом нарушает условия соглашения", - заявила Дарья Морозова, пишут росСМИ.

В то же время Морозова напомнила, что на "нормандской встрече" в Париже стороны договорились, будет произведен обмен "всех на всех".

"Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита "нормандской четверки", где была четко обозначена формула обмена "всех установленных на всех установленных", украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников "республики" из обменного процесса", - сообщила представитель "ДНР".

Морозова отметила, что подобные действия властей Украины являются неприемлемыми, недопустимыми и наводят на мысль о сознательной попытке срыва обмена удерживаемыми лицами.

"Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в минском формате и в итоговом коммюнике "нормандской четверки", - высказалась Морозова.

При этом адвокат бывших бойцов батальона спецназначения Беркут, подозреваемых в убийствах на Майдане в 2014 году, заявил, что украинская сторона может вычеркнуть из списка на обмен трех пленных.

По словам Рыбина, речь идет о Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павле Аброськине, которые сейчас находятся в СИЗО.

В связи с этим Рыбин призвал украинские власти "выполнять договоренности в том варианте, в котором они были достигнуты".

"Я обращаю на это внимание представителей „Л/ДНР" и прошу их сделать все возможное для того, чтобы все-таки наши ребята (подозреваемые — ред.) были освобождены", — призвал защитник экс-беркутовцев.

Читайте такжеВ России раскрыли подробности подготовки к обмену пленнымиНапомним, в понедельник, 23 декабря, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила обмен пленными между Киевом и ОРДЛО, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже", - сообщила Олифер на своей странице в Фейсбуке.

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская уточнила, что Украина в рамках нового обмена пленными сможет освободить тех, кого не удалось в 2017 году.