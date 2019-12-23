Киев и ОРДЛО договорились об обмене пленными: у Кучмы уточнили сроки

У Кучмы назвали сроки нового обмена пленными между Киевом и ОРДЛО / УНИАН

В понедельник, 23 декабря, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила обмен пленными между Киевом и ОРДЛО, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже", - сообщила Олифер на своей странице в Фейсбуке.

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская уточнила, что Украина в рамках нового обмена пленными сможет освободить тех, кого не удалось в 2017 году.

По словам Лутковской, обмен пленными состоится до конца этого года в соответствии с договоренностями "нормандской четверки" в Париже.

"И это огромное счастье, потому что мы сможем забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - подчеркнула Лутковская, передает Офис президента.

Читайте такжеОбмен пленными: Зеленский назвал три этапа возвращения украинцев домойНапомним, ранее в России сделали новое заявление по вопросу обмена пленными. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о появлении "нового препятствия".

"В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены", - заявил Лавров в эфире программы Большая игра на Первом канале.