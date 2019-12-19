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Сепаратисты ОРДЛО оказались от видеосвязи по обмену пленными: выяснилась причина

19 декабря 2019, 20:24

Видеоконференция по обмену пленными с представителями ОРДЛО, которая была запланирована на завтра, не состоится.

Владислав Дейнего

В ОРДЛО отказались от участия видеоконференция по подготовке процесса обмена пленными между "ДНР" и Украиной, которая планировалась на завтра, 20 декабря.

По информации так называемого "министра иностранных дел" "ДНР" Натальи Никоноровой, видеоконференция может пройти в понедельник, 23 декабря, сообщают сепаратистские СМИ.

При этом она добавила, что заявление представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости 20 декабря провести переговоры является "ярким подтверждением стремления украинской стороны к пиару".

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Также она отметила, что в Минске украинская сторона продемонстировала неготовность к обмену пленными.

"Проводить видеоконференцию завтра не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению", - отметила Никонорова.

В свою очередь, так называемый "министр иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что Украина не подтверждает способность полноценно подготовить к обмену всех, кто включен в актуальные списки подтвержденных удерживаемых лиц.

Ранее представитель Киева в Минске разъяснил ситуацию с обменомпленными.

Также напомним, Пристайко указал на важный нюанс с "формулой Штайнмайера".

Донбасс ОРДЛО обмен пленными
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