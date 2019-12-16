"Закона нет": Пристайко указал на важный нюанс с "формулой Штайнмайера"

Вадим Пристайко / УНИАН

Внедрение так называемой формулы Штайнмайера в украинские законы неизбежно. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, окончательный вид "формулы" будет понятен после принятия Верховной Радой нового закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

При этом он отметил, что еще не решен вопрос каким образом она будет имплементирована в украинское законодательство, "в каком месте и в каком объеме".

"Вопрос формулы - что она должна имплементироваться в новый закон. Когда мы с вами прочитаем, как наши депутаты этот закон выпишут, это и будет окончательный вариант имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве. Очевидно, что наших законодателей может не устроить именно ее форма, но идея должна храниться так, как согласовали ее все стороны", - рассказал Пристайко в интервью УНИАН.

Кроме того, он заявил, что сама по себе "формула Шайнмайера" нейтральна и направлена на проведение выборов на временно оккупированных территориях Донбасса.

"У нас даже закона нет, по которому эти выборы могут быть проведены. Более того, проведение выборов предполагает выполнение всех так называемых Копенгагенских критериев, которые тоже прописаны. Вот там, в частности, есть и ситуация безопасности, которая позволяет участие всех партий, всех медиа, участие наблюдателей. Это все записано тоже", - объяснил глава МИД.

В то же время, он признал, что так называемая формула Штайнмайера не решит все вопросы.

"Здесь нужна добрая воля всех, включая наших международных партнеров, которые должны сертифицировать выборы (если мы к ним вообще, когда дойдем) и сказать, что действительно выборы прошли. А нам надо принять закон, которого еще не существует. "Формула Штайнмайера" в конце сработает, если все элементы будут на месте", - подытожил дипломат.

Как ранее сообщал Главред, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в ходе заседания ТКГ 18 декабря уточнят списки для обмена пленных и дату прекращения огня на Донбассе.