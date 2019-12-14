Точная дата прекращения огня на Донбассе: Пристайко озвучил планы

Пристайко рассказал о прекращении огня на Донбассе / УНИАН

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 18 декабря, уточнят списки для обмена пленных и дату прекращения огня на Донбассе, заявил вечером 13 декабря глава МИД Вадим Пристайко, который ранее разложил по полочкам итоги встречи в нормандском формате.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня ... К концу года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность также будет достигнута в среду", - сказал министр в эфире телеканала Интер.

Также Пристайко выразил надежду, что в среду буду проведены заседания рабочих групп ТКГ.

"Группа по безопасности объявит о прекращении огня, согласует новые участки для разведения и потребует от ОБСЕ верификации. Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки (на обмен - ред.)", - уточнил Пристайко.

Более того, Пристайко подчеркнул, что во вторник, 17 декабря, Украина будет просить в ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) таким образом, чтобы получить точную информацию по разведению сил на Донбассе.

Читайте такжеОбмен пленными: Зеленский назвал три этапа возвращения украинцев домойНапомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель подвела итоги нормандской встречи в Париже 9 декабря заявила, что главы государств встретились, чтобы улучшить жизнь людей в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Нужно улучшить жизнь людей в Луганске и Донецке, все это понимают, мы обсуждаем вопросы особого статуса и имплементации формулы Штайнмайера. Мы смогли обсудить 3 основных вопроса – прекращения огня, линии соприкосновения и разведения сил. Огонь должен прекратиться к 2019 году, к марту 2020 года мы надеемся прогресса по вопросу Луганска и Донецка. Контроль за прекращением огня должен вестись 24 часа в сутки, а не 12", - сказала Меркель.