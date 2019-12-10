Встреча в нормандском формате: Пристайко разложил по полочкам итоги

Есть четыре итога встречи в нормандском формате, сообщил Вадим Пристайко / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко разложил по полочкам итоги встречи в нормандском формате (украинское государство, Россия, Франция, Германия) и сообщил, что следующая встреча состоится через четыре месяца.

Первый итог встречи - полное бессрочное прекращение огня до конца 2019 года, контроль Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с расширенным мандатом, СММ организации может работать постоянно (раньше работала 12 часов в сутки), написал чиновник в Twitter.

По его данным, второй итог - взаимное освобождение удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря.

"План - завершить как можно быстрее по принципу "всех на всех". Для этого договорились о допуске Красного креста и других гуманитарных организаций", - отметил Пристайко.

Министра добавил, что третий итог - разведение войск еще на трех участках линии разграничения на Донбассе, работа над имплементацией "формулы Штайнмайера".

"...Никакой федерализации. Украина - унитарная страна. Донбасс и Крым - это Украина", - добавил глава МИДа.

Читайте также"Давайте говорить - ничья": Зеленский оценил переговоры с ПутинымПристайко сообщил, что четвертый итог - местные выборы на Донбассе должны пройти только по законодательству Украины и по стандартам ОБСЕ.

Напомним, встреча в нормандском формате состоялась вечером 9 декабря в Париже в Елисейском дворце - встретились украинский, российский, французский и немецкий лидеры - Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Позже Зеленский и Путин впервые поговорили наедине.