Встреча нормандской четверки в Париже: все подробности, фото, видео (обновляется)

Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН

Вечером 9 декабря 2019 года, в понедельник в столице Франции, Париже, пройдет встреч нормандской четверки (она же встреча в нормандском формате). В ней примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркел и французский президент Эммануэль Макрон.

Встреча нормандской четверки станет первой за более чем трехлетний период.

Последний раз встреча на таком высоком уровне прошла в октябре 2016 года. Ныне же Франсуа Олланда в "нормандском формате" заменил Макрон, а Петра Порошенко — Зеленский.

18:31 Тем временем на Майдане находятся около полутысячи людей, которые следят за тем, чтобы не произошло капитуляции и сдачи национальных интересов.

18:22 Зеленский, Макрон, Меркель и Путин впервые уселись за одним столом.

18:16 Брифинг по итогам встречи перенесен на 22:00. Как сообщили в прямом эфире телеканала НАШ, по неофициальной информации, лидеров Украины, России, Германии и Франции до брифинга соберут на рабочий ужин.

18:11 Встреча канцлера Германии с нашим президентом завершилась. Сейчас политики усядутся за одним столом.

Офис главы государства подтверждает, что встреча Зеленского тет-а-тет с Путиным состоится также.

17:50 Зеленский и Меркель завершают двусторонние переговоры. Через десять минут все четыре лидера должны встретиться за одним столом.

17:29 Председатель МИД Германии Мария Адебар сообщает, что на переговорах будет обсуждаться так называемая формула Штайнмайера, предусматривающая пошаговую имплементацию Минских соглашений-2, у лидеров есть намерение закрепить ее в качестве официального документа.

17:25 Видео онлайн трансляция встречи в нормандском формате:

17:22 В Елисейском дворце сейчас ажиотаж: огромное количество фотографов, камер и журналистов. Вот так выглядит обстановка, в которой будут все вопросы обсуждать Зеленский, Путин, Меркель и Макрон - это зал Мюрата.

17:10 Наибольший резонанс встреча лидеров нормандской четверки в Париже вызвала в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Столице на четвертом месте, пятерку замыкает Днепропетровская область.

16:55 Когда первый раунд переговоров окончатся, лидеры сменят собеседников - начнутся встречи Зеленского с Меркель и Путина с Макроном, они будут длиться по 30 минут. После этого - общая встреча глав государств.

16:42 Параллельно идет встреча Путина и Меркель. На первые встречи у сторон отведено 25 минут.

А уже после - встреча всех четырех лидеров длинной 2 часа 45 минут.

16:34 Офис Президента сообщает, что начались двусторонние переговоры между президентами Франции и Украины в рамках саммита.

Зеленский и Макрон на крыльце Елисейского дворца / Офис президента Украины

16:30 Автомобили кортежей выехали с территории дворца, лидеры стран приступили к общению, пока неформальному. Встерча в нормандском формате официально начнется в 17:00 по киевскому времени.

16:29 Перед началом саммита Зеленский дал краткий комментарий. "Поехали?", - то ли сказал, то ли спросил президент Украины и с улыбкой сел в автомобиль.

16:20 Да, дело в Меркель - Путину тоже дали размять ноги.

16:15 К слову, Меркель подвезли прямо к парадной лестнице, а Зеленского не довезли, оставили 50 метров для прогулки. Впрочем, возможно, дело в состоянии здоровья Меркель.

16:10 Отдельная встреча Путина с Зеленским планируется после переговоров "четверки", сообщают источники российских СМИ.

16:08 Пока Зеленский шел ко входу к Елисейскому дворцу, где его ждал коллега Макрон, ему кричали вопросы, какой результат он будет считать успешным и приедет ли в Москву на 9 мая, как Макрон. Президент Украины не обратил внимания на вопросы и проследовал внутрь.

16:05 Зеленский также прибыл в столицу Франции.

15:38 Самолет Путина приземлился в Париже. Президент РФ отправился на автомобиле в Елисейский дворец.

Путин в Париже / Reuters

15:18 Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным еще до общего заседания.

15:14 Ну и куда же без FEMEN? Девушки с криками "Stop Putin's war" разделись перед Елисейским дворцом, перфоманс, увы, был скоротечным - полицейские активисток быстро скрутили и увели.

15:00 Депутат Бужанский считает, что протесты под офисом президента в Киеве вызваны боязнью возвращения в электоральное поле жителей Донбасса:

"Нужно называть вещи своими именами.Больше всего на свете, Порошенко и его сторонники боятся возвращения Донбасса в наше избирательное поле.Голосов Донбасса боятся, если коротко. Это немного не так патриотично, как им хотелось бы, но по сути"

14:49 Германия призывает Россию пойти на компромисс в вопросе Донбасса, отметив, что от воли Москвы зависят предпосылки для улучшения отношений и мир на Донбассе. МИД республики также напомнил, что люди на Востоке Украины слишком долго ждали мира.

13:34 Президент в Париж взял с собой:

главу Офиса Президента Андрея Богдана;

замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко;

главу СБУ Ивана Баканова;

главу МВД Арсена Авакова;

начальника Генштаба Руслана Хомчака;

министра энергетики Алексея Оржеля;

исполнительного директора НАК Нафтогаза Юрия Витренко;

помощника Президента Андрея Ермака;

главу МИД Украины Вадима Пристайко;

первого помощника Президента Сергея Шефира.

12:38 У Зеленского также будет серьезная "группа поддержки" на встрече с Путиным: ожидается, что с президентом Украины будут рядом на переговорах глава Минэнерго Алексей Оржель, а также исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

12:21 Тем временем Ирина Геращенко решила напомнить Владимиру Зеленскому о том, что с Путиным пытались поладить многие президенты Украины, но это не удалось, так как Путин нашу страну ненавидит.

"Все украинские президенты верили, что они смогут договориться с Путиным. Что ВВП просто не любил преемников, а они смогут применить свой дипломатический, политический талант, опыт работы в экономической или банковской сфере, в бизнесе или международке и перезагрузить отношения, сделать их прагматичными и ровными. Иллюзии таяли на первых встречах.

Путин не любит не украинских президентов, а Украину. Вернее, он ее ненавидит. И считает распад СССР собственной трагедией. А собственной историческим миссией – собрать нью СССР, которое без Украины не клеится", – написала Геращенко.

11:39 Меры безопасности беспрецедентные. Почти весь центр Парижа перекрыт: из 16 веток метро работают только шесть.

11:11 Вместе с Путиным в Париж прибыли руководитель Газпрома Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак. Напомним, помимо переговоров о Донбассе Зеленский намерен договориться с Путиным о продолжении транзита российского газа по территории Украины.

11:09 В МИД рассказали о красных линиях, за которые не будет переступать Зеленский - это сохранение международно признаных границ Украины. Также министр иностранных дел Пристайко добавил, что ключевые цели украинского президента в Париже - освобождение пленных в российских тюрьмах украинцев и украинские граждане "на оккупированных территориях".

11:06 Интересно, чья инициатива, но забавно - Путин встретится с Макроном в Золотом зале Елисейского дворца, а с Зеленским в "Зале адъютантов.

10:58 Телеграм-канал Легитимный сообщает, что порошенковский Майдан не намерен расходиться после нормандской встречи.

"Наш источник сообщает, что "мини-майдан" после результатов "нормандской встречи" не разойдется.Наш источник сообщает, что этот "мини-майдан" трансформируют под протест против чего угодно, но главное против политики Президента и его инициатив.Сделают такое себе место сбора противников Зе-политики."

10:40 Названо ориентировочное время встречи лидеров Украины и России. Предположительно, после переговоров в "нормандском" формате и пресс-конференции Владимир Зеленский проведет личные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Предварительно, они должны начаться в 21:30. Это будет их первая встреча с момента победы Зеленского на выборах в апреле 2019-го.

09:45 Напомним, после общей встречи лидеры намерены провести переговоры в формате "тет-а-тет".

Еще до официального старта встречи проведут отдельно Меркель и Макрон (между 16:00 и 17:00 по Киеву). Позже должна состояться и встреча Путина и Зеленского. Раньше такую возможность подтверждали и украинская, и российская стороны, хотя в предварительном расписании "нормандского саммита" 9 декабря двусторонняя встреча отсутствует.

Расписание Зеленского в Париже Переговоры "нормандской четверки" запланированы на 17:00 по киевскому времени (16:00 по парижскому). Встреча состоится в Елисейском дворце - резиденции президента Макрона. По расписанию, саммит продлится три часа, поскольку финальная пресс-конференция запланирована на 20:00. Далее, планируется принятие совместного коммюнике, черновой вариант которого уже согласовали советники лидеров четырех стран.

09:22 Президент Зеленский за несколько суток до встречи в "нормандском формате" заявлял - он рассчитывает, что парижские переговоры по поводу урегулирования конфликта на Донбассе буду крайне результативными.

09:12 Спикер президента Украины, Юлия Мендель отдельно озвучивала три главных вопроса, решения которых представители официального Киева будут добиваться в Париже:

установления четких сроков с условиями возврата плененных россиянами украинцев;

реальное, а не мнимое прекращение боевых действий;

вывод иностранных войск и терристических формирований из пределов Донбасса.

Встреча Путина и Зеленского - когда и где пройдет Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин впервые лично встретятся в понедельник, 9 декабря, в Париже. Встреча в нормандском формате состоится при участии других лидеров стран, входящих в "нормандскую четверку" – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Встреча в нормандском формате посвящена Донбассу и мерам, которые позволят урегулировать ситуацию в регионе. Кроме того, Зеленский намерен поднять вопрос о транзите российского газа по украинской ГТС. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что готов сохранить украинское направление в качестве транзита, но уточнил, что условия Киева в настоящий момент неприемлемы для Москвы. Уже известно, что Зеленский в ходе саммита намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и передача Киеву контроля над российско-украинская границей.

Утром понедельника, 9 октября, стало известно что личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в том же Елисейском дворце - сразу после окончания переговоров лидеров "нормандской четверки" и финальной пресс-конференции.