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У Меркель рассказали, сколько продлится встреча в "нормандском формате": расписание

6 декабря 2019, 14:46

По словам представительницы правительства Ангелы Меркель, у парижской встречи в "нормандском формате" будет очень четкое расписание.

Зеленский, Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / УНИАН

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в формате "нормандской четверки" стартует в Елисейском дворце в Париже 9 декабря в 16.00 (+1 час по Киеву).

Об этом в пятницу, 6 декабря, рассказала представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00 (по Парижу - ред.). Совместная конференция запланирована на 19.00", - заявила она.

Кроме того, по словам Меркель, перед заседанием "нормандской четверки" канцлер ФРГ Ангела Меркель будет проводить двусторонние встречи - с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее путинский глашатай Дмитрий Песков изворотливо прокомментировал проект решений "нормандской встречи".

Германия нормандская четверка нормандский формат ФРГ
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