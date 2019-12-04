Песков изворотливо прокомментировал проект решений "нормандской встречи"

Дмитрий Песков / УНИАН

Всякое обсуждение возможных решений грядущей "нормандской встречи" по урегулированию конфликта на Донбассе - неуместны вплоть до проведения самого саммита в Париже 9 декабря.

С таким заявлением выступил Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

По его словам, любые разговоры касаемо того, что сделают лидеры "нормандской четверки" в Париже, "кажутся преждевременными и неуместными".

"Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда "нормандская четверка" соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут", - подытожил спикер Путина.

Напомним, ранее Песков назвал главную цель своего шефа, которую тот будет пытаться достичь на встрече с Владимиром Зеленский.