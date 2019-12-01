Встреча Зеленского и Путина: Песков назвал главную цель своего шефа

Зеленский и Путин встретятся в Париже на саммите в "нормандском формате". / УНИАН

9 декабря в Париже в рамках саммита в "нормандском формате" состоится первая личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы страны-агрессора Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью этой встречи будет "попытка найти какие-то решения".

По словам Пескова, общение по телефону между президентами было "весьма неплохим", а личная встреча Путина и Зеленского будет "ознакомительной".

"Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно газовые дела. Есть о чем поговорить", – сказал Песков в эфире на телеканале Россия 1.

"Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", – добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков уже заявлял, что новый газовый контракт может стать темой беседы президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в ходе саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

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Напомним, по данным СМИ, саммит в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря в Париже, пройдет непосредственно в резиденции президента Франции - легендарном Елисейском дворце. Стартует саммит в первые часы после полудня и закончится вечером. О более подробной программе, как добавили в Елисейском дворце, будет сообщено позднее.