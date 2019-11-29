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Стало известно, где и когда в Париже пройдет встреча в "нормандском формате"

29 ноября 2019, 19:06

Информация просочилась из администрации Елисейского дворца - резиденции президента Франции.

Путин, Зеленский
Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН

Саммит в "Нормандском формате", который запланирован на 9 декабря в Париже, пройдет непосредственно в резиденции президента Франции - легендарном Елисейском дворце.

Такое сообщение опубликовал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на сообщение администрации французского лидера Эммануэля Макрона.

Также сообщается, что саммит стартует в первые часы после полудня и закончится вечером. О более подробной программе, как добавили в Елисейском дворце, будет сообщено позднее.

Напомним, ранее тало известно, о чем Зеленский поговорит с Путиным в рамках "нормандского формата".  До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему "созрели" условия для встречи в "нормандском формате".

Франция Париж нормандский формат Эммануэль Макрон
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