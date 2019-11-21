Нормандский формат: стало известно, о чем Зеленский поговорит с Путиным

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский, который 20 ноября прибыл с визитом в Николаевскую область для встречи вернувшихся из России украинских кораблей, рассказал о подготовке к саммиту в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже.

По его словам главы государства, одним из вопросов, который он планирует поднять, является возвращение на подконтрольную украинскому правительству территорию всех заключенных.

"В отношении наших людей, которые находятся на временно оккупированных территориях, и мы будем говорить в нормандском формате - я очень хочу решить этот вопрос - чтобы мы действительно получили сразу всех", - сказал Зеленский в Очакове.

Читайте такжеЗеленский в Очакове рассказал, что обещал взамен на возвращение Украине кораблей

Напомним, 18 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков официально подтвердил, что саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря в Париже.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил форсирование встречи "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и России) тем, что условия для саммита "созрели".