Лавров рассказал, почему "созрели" условия для встречи в "нормандском формате"

Сергей Лавров / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил форсирование встречи "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и России) тем, что условия для саммита "созрели".

С таким заявлением он выступил сразу после того, как в Кремле официально подтвердили участие президента России Владимира Путина во встрече в Париже 9 декабря. "Если все четыре страны — участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели", — цитирует Лаврова ТАСС.

Кроме того, глава МИД отрицает, что Москва выдвигала специальные условия для саммита.

"Мы добивались, чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году, и которые саботировались [экс-президентом Украины Петром - Главред] Порошенко", — сказал Лавров.

Напомним, ранее украинский коллега Сергея Лаврова, глава МИД Вадим Пристайко,, рассказал о новых условиях, которые выдвинула Россия по поводу саммита в "нормандском формате".