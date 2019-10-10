В РФ ответили на предложение Зеленского о решении судьбы Крыма в "нормандском формате"

Крым / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского относительно рассмотрения темы аннексированного Крыма в рамках "нормандского формата".

По словам российского дипломата, вопрос принадлежности Крыма "закрыт навсегда".

Он считает, что "нормандский формат" был создан для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, и не предназначен для других вещей.

"Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", — цитирует Руденко ТАСС.

Напомним, что во время пресс-марафона в Киеве Зеленский выступил за вынесение вопроса о возвращении аннексированного Россией Крыма на обсуждение в рамках встреч в "нормандском формате".