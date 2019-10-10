Зеленский высказался о решении вопроса Крыма

Вопрос Крыма можно решать в нормандском формате, полагает Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос возвращения захваченного Россией Крыма под контроль Киева стоит обсуждать в нормандском формате (Украина, РФ, Германия и Франция).

Украинский лидер на пресс-марафоне в Киеве сказал, что постоянно поднимал вопрос, почему Крым не обсуждается в нормандском формате и в Минске.

По словам главы государства, для него нормандский формат является возможностью возвращения к обсуждению крымского вопроса и его решения.

"Относительно Крыма... Я постоянно поднимал вопрос, а почему в Минске не обсуждается Крым? А почему в нормандском формате не обсуждается Крым?..", - сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что для Крыма нет "формулы Штайнмайера". Президент полагает, что Украина сама не справится с разрешением крымского вопроса.