"Формулы Штайнмайера" нет: Зеленский рассказал о возвращении Крыма

Владимир Зеленский / pravda.com.ua

План действия по решению конфликта на Донбассе уже намечен, а вот вопрос аннексированного Крыма не поднимается. По словам президента Владимира Зеленского, Украина с этим самостоятельно не справиться.

Так, во время посещения главой государства выставки "Оружие и безопасность", которая состоялась в среду, 9 октября, в Киеве, ему задали вопрос, есть ли "формула Штайнмайера" для Крыма

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится", - цитирует Зеленского издание Крым.Реалии.

При этом он указал, что Украине необходима мощная армия, чтобы работала не только дипломатия.

"Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что украинская добровольческая армия отказалась уходить из войны и пригрозила завести тысячи военных на Донбасс, если ВСУ отведут войска.