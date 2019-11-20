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В Минобороны отчитались о встрече захваченных Россией кораблей

20 ноября 2019, 23:16

В ведомстве намерены провести следственные действия.

  • Корабли в Очакове Фото: пресс-служба Минобороны
  • Корабли в Очакове Фото: пресс-служба Минобороны
  • Корабли в Очакове Фото: пресс-служба Минобороны
  • Корабли в Очакове Фото: пресс-служба Минобороны

Министерство обороны Украины отрапортовало о встрече захваченных Россией военно-морских судов Никополь, Бердянск и Яны Капу, охарактеризовав их состояние.

"Переданные захваченные в прошлом году Россией украинские корабли Бердянск, Никополь и Яны Капу пришли в порт Очакова. Их сопровождали буксиры Титан, Гайдамака и поисково-спасательный корабль Сапфир, которые еще 16 ноября вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного", - готовится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко, появилась информация о демонтаже россиянами с кораблей некоторых средств связи и навигационного оборудования.

"Будут проведены следственные действия Государственным бюро расследования, военной прокуратурой, после чего мы будем иметь полную картину относительно состояния переданных кораблей. Это позволит передать информацию для предоставления правовой оценки действиям Российской Федерации в украинские и международные судебные инстанции", - добавил Воронченко.

Отмечается, что возвращения кораблей у причальной стенки ждали их экипажи, освобожденные из российского плена в сентябре этого года.

С опозданием из-за происшествия с самолетом встретить корабли приехал президент Владимир Зеленский. Он осмотрел судна и заявил, что бронекатера удастся восстановить.

"Мы говорили с господином Воронченко (командующий Военно-морских сил — ред.). Где-то три месяца и все будет на ходу", – заявил он.

Глава государства подтвердил, что на кораблях частично отсутствует вооружение и оборудование.

"Будет расследование, мы увидим все подробности. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там было", – сказал Зеленский.

Как ранее собщалось, Зеленский опоздал на церемонию встречи из России украинских кораблей в Очакове из-за технической неисправности самолета, на котором он планировал осуществить полет.

Напомним, украинские корабли, которые вернула Российская Федерация, находятся в ужасном состоянии. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, суда не способны самостоятельно передвигаться.

Как ранее сообщалось, утром 17 ноября захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера Бердянск, Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

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