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"Вилы, оружие и в окопы": активисты пригрозили Зеленскому из-за нормандской встречи

1 декабря 2019, 12:06

В "Движении сопротивления капитуляции" пообещали Зеленскому устроить новый Майдан, если результаты переговоров в Париже их не устроят.

Зеленский
Активисты пригрозилы Зеленскому новым Майданом / Reuters

"Движение сопротивления капитуляции" выдвинуло ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 9 декабря в Париже встретится с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и  Эммануэлем Макроном в рамках нормандского саммита.

По информации, активисты собираются выйти вечером 8 декабря на Банковую в рамках, как они это называют, "акции общественного контроля за действиями президента".

"8 декабря мы должны прийти на Банковую, чтобы в последний раз предупредить Зе о последствиях. Привезет капитуляцию – будет новый Майдан", - пишут активисты.

К слову, акция продлится до объявления результатов "нормандской встречи" - то есть минимум сутки.

"Если результаты встречи в Нормандии (так написано в тексте - Ред.) будут негативными для Украины, то протест имеет все шансы перерасти в долгосрочный", - пригрозили в "Движении сопротивления капитуляции". 

Отметим, многие украинцы скепчитески настроены по поводу нового Майдана, при этом некоторые призывают выходить на Банковую с оружием.

"Кому війна а кому майдани. Люди вже стояли . Закінчимо війну за 5хв. а потім до влади. Казнокради", - высказался Роман Врублевский.

"Треба йому в дорогу дати темні окуляри. Бо люциферу заглядати у вічі не варто нікому. А Путін то є люцифер. Макрон та Меркель опиняться між двома Володями. Вгадайте в кого бажання здійсняться?", - предложила Харламова Ольга.

"Треба брати зброю! досить балачок! Україна гине'!", - категорично сказала Галина Головацкая.

"Так балаболка. Зброю і в окопи", - ответила ей Валентина Зеленко.

"Цього разу просто вийти і стояти вже буде не достатньо, тепер потрібно брати з собою сокири, вила, палиці і про всяк випадок попрощатися з родинами. Будуть летіти голови, а от чи українців, чи зрадників - вже залежить від того, на скільки твердо і впевнено ми готові відстоювати Батьківщину", - предложил Алексей Сеневич.

"ЗСУ не вистачає людей ) давайте усі разом 8 числа підемо записуватися в збройні сили)", - высказал свое мнение Валентин Дорощук.

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук дал хитрый совет Зеленскому перед встречей с Путиным, и заявил, что на переговорах в нормандском формате он должен сказать правду о том, что Украину обманули с Будапештским меморандумом.

"Нас обманывают и делают вид, что помогают, но помогают только на словах С нами играют, как кот с мышью", - подчеркнул Кравчук.

По его словам, главной темой на переговорах "нормандской четверки" должен стать вопрос мира на Донбассе.

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