"Нас обманывают": Кравчук дал хитрый совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Леонид Кравчук / Главред

На переговорах в нормандском формате президент Владимир Зеленский должен сказать правду о том, что Украину обманули с Будапештским меморандумом, заявил первый президент Леонид Кравчук.

"Нас обманывают и делают вид, что помогают, но помогают только на словах С нами играют, как кот с мышью", - подчеркнул он в интервью на канале 112 Украина.

По его словам, главным вопросом на переговорах "нормандской четверки" должен стать мир на Донбассе.

"Украине не объект, а субъект международных переговоров", - отметил Кравчук.

При этом он назвал лживыми заявления российского руководства о том, что РФ не является стороной конфликта на Донбассе.

Читайте такжеУ Путина рассказали, чего не стоит ждать от "нормандской встречи" в Париже"Это все ложь. Не сбоку, а (Россия, - ред.) там (на Донбассе, - ред.). У нас есть факты", - утверждает экс-президент.

Он также считает, что Украина не должна вести переговоры с тем, кого не признал мир и даже Россия: "Россия не признала "ДНР" и "ЛНР"? Почему мы должны вести с ними переговоры?".

Он добавил, что на переговорах нормандский четверки Зеленский должен руководствоваться национальными интересами Украины.

"Главное тут – мужество, воля и смелость заявить об этих интересах. Украина сделал шаги, которые от нее хотели. Посмотрим, что они (лидеры "нормандской четверки", - ред.) скажут и в первую очередь Путин", - резюмировал Кравчук.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря в Париже.