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"Первая победа Зеленского над Путиным": астролог оценил дату встречи нормандской четверки

4 декабря 2019, 06:39

Влад Росс считает, что лидеры нормандской четверки подпишут, как минимум, два долгосрочных соглашения.

зеленский путин
Астролог рассказал, чем закончится встреча лидеров нормандской четверки, какие соглашения подпишут

Встреча лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина – пройдет в благоприятный для нашей страны день – 9 декабря. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам Росса, 9-15 декабря будет сохраняться прекрасное соединение Венеры и Сатурна, и все решения в этот период будут приниматься на эмоциональном подъеме, в позитивном настрое и будут удачными.

"Это будет прекрасное время для дипломатии и переговоров. Используя деликатный и мягкий подход, можно будет решить очень важные вопросы", – отметил астролог.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог указал на возможности и назвал угрозыК тому же, по словам Влада Росса, как раз 9 декабря Меркурий станет директным и из "смертельного" знака Скорпиона перейдет в знак деловых переговоров – в знак Стрельца.

"Это значит, что на международной арене в эти дни может решиться множество важных, давно назревших вопросов", – пояснил Росс.

"Поскольку важная для Украины встреча лидеров нормандской четверки назначена как раз на 9 декабря, это хорошо. Так как это – прекрасное время!" – убежден астролог.

Также, по словам Влада Росса, благотворное влияние на переговорный процесс окажет планета Сатурн, которая соединится с картой Украины, построенной на 24 августа 1991 года.

"Сатурн способствует охлаждению умов и затуханию конфликтов, рассудительности и ведению конструктивного диалога. Потому, например, когда проявлен Сатурн, не может быть никаких протестов и майданов, эскалации и обострений на фронте", – пояснил астролог.

Он также заверил, что 9 декабря нет ни одного критического разрушительного аспекта между планетами, никакой напряженности.

"Аспект между Луной и Марсом говорит о том, что перед встречей "нормандской четверки" все противоречия уже будут сняты. Потому участники встречи приедут и просто подпишут то, о чем договорились ранее. Причем соглашение, которое будет подписано, будет заключено на очень длительный период. Не исключаю, что подписан будет долгосрочный контракт с Газпромом. Луна в знаке денег Тельце делает прочный тригон к Сатурну (в данном случае обозначает длительную перспективу) и Плутону (обозначает нефть и газ), а также благоприятное положение Венеры (это символизирует деньги). Так что соглашение будет достигнуто легко", – считает эксперт.

Кроме того, по прогнозам Росса, после встречи 9 декабря должно появиться еще и мирное соглашение.

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Также Влад Росс объяснил, чем будут отличаться соглашения, подписанные Зеленский, от тех, что подписывал бывший президент.

"Если Минские соглашения в 2015 году подписывались Порошенко в наихудший день, который только можно было вообразить, потому что тогда Луна была без курса. То сейчас все иначе – очень благоприятная дата, с великодушной обстановкой на небе. 9 декабря планет просто прекрасны, очень сговорчивы. Для украинской стороны звезды будут способствовать реализации поговорки "Пришел, увидел, победил". То есть приехал, расписался – получил мир", ­– считает Росс.

Он также добавил, что все противоречия между сторонами будут сняты до поездки, потому Путину и Зеленскому не придется в чем-то убеждать друг друга или что-то навязывать друг другу 9 числа.

Кроме того, астролог считает, что на благо Украине сыграет и место встречи.

"Хорошо, что встреча будет проходить не в Минске, а в Париже. Место подобрано очень удачно. Париж окажется свое благоприятное влияние, этот город находится под влиянием знака Стрельца, в который как раз войдет Меркурий. Что тоже будет способствовать тому, что стороны договорятся о чем-то полезном в этот день", – пояснил он.

Важно отметить, что, по мнению астролога, именно Путин пойдет на уступки.

"Путин всегда ставит на карту больше, требует больше, чтобы затем, уступив в чем-то, представить это как большой одолжение оппоненту. Он ведет себя, как игрок в покер – долго надувает щеки, а потом "сдувается" и идет на договоренности", – уточнил Росс.

При этом, по словам астролога, российский президент будет вести себя пренебрежительно по отношению к своим коллегам.

Читайте такжеСкандалисты и склочники: астролог назвал наиболее конфликтные знаки Зодиака"У Путина завышенная самооценка: он видит себя царем, а всех остальных – чернью и мразями, недостойными его. Он считает, что и Меркель с Макроном его недостойны. Путин считает достойными себя только двух людей в мире – лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Да и Трамп, скорее всего, является просто завербованным агентом ФСБ, то есть человеком Путина. К тому же, поговаривают, что он является самым богатым человеком в мире и живет, как шейх. А тут – какой-то Зеленский, дерзнувший потревожить самого Путина… Конечно же, Путин на встрече будет с пренебрежением относиться ко всем", – рассказал Росс.

Астролог убежден, что предыдущий президент не имел шансов закончить войну.

"Если сопоставить натальные карты рождения Ющенко и Путина, а также Порошенко и Путина, то совершенно очевидно, что эти люди никогда не смогли бы найти общий язык, а уж тем более закончить войну. А вот с Водолеем-Зеленским Путин-Весы вполне может договориться. Весы и Водолей – это всегда прекрасная связка. Оба – воздушные знаки Зодиака. Потому Путин так легко нашел общий язык с Трампом, который родился под знаком Близнецы. Как и с Трампом, Путин сможет найти точки соприкосновения с Зеленским. Если бы Путин и Зеленский не были бы способны договариваться друг с другом, во-первых, эта встреча не состоялась бы в 2019 году, а, во-вторых, Россия бы не отдала Украине моряков и других пленных", – считает Влад Росс.

В любом случае, астролог прогнозирует благоприятный для Украины исход встречи лидеров "нормандской четверки".

"Это будет первая большая победа Зеленского над Россией и режимом Путина", – подытожил Росс.

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