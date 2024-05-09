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"Олененок" на Netflix: настоящая Марта раскрыла свою личность

Алена Кюпели
9 мая 2024, 13:32обновлено 9 мая, 14:57
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Сериал рассказывает историю одного насилия и показывает, какие последствия может иметь для человека.
Сериал
Сериал "Олененок" показывает историю насилия / Коллаж Главред, фото Instagram/Netflix скриншот

Женщина, которая предположительно вдохновила персонажа-преследователя Марту в сериале Netflix "Олененок", раскрыла свою личность.

Фиона Харви поговорила с Пирсом Морганом в интервью, которое выйдет в эфир 9 мая, чтобы обсудить ее предполагаемую связь с создателем сериала Ричардом Гэддом. Именно он рассказал, что встретил персонажа Марты, работая барменом в Лондоне в 2013 году.

В преддверии шоу Пирс Морган написал в Твиттере, что Фиона "внесёт ясность" в сагу, пишет eNews.

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Раскрытие личности Фионы произошло почти через две недели после того, как анонимная женщина представилась настоящей Мартой, заявив, что она чувствовала себя жертвой того самого Олененка, бармена из Лондона.

"Теперь он использует "Олененка", чтобы преследовать меня", — сказала она Daily Mail, обвинив Ричарда в "запугивании пожилой женщины на телевидении ради славы и богатства".

"Я жертва", добавила она. "Он написал обо мне кровавое шоу", - добавила она.

Сериал "Олененок", который как утверждается, является "правдивой историей", рассказывает о комике Донни Данне (Ричард), когда он знакомится и сближается с пожилой женщиной по имени Марта (которую играет актриса Джессика Ганнинг), работая барменом. Согласно сюжету, Марта начинает преследовать Донни и отправлять ему сотни электронных писем, называя его такими "Олененок" в честь мягкой игрушки, которая была у нее в детстве.

Напомним, ранее стало известно о том, что в украинском прокате идет новый музыкально-биографический фильм "Эми Вайнхаус: back to black", посвященный легендарной британской певице.

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