Наркотическая пантера, алкогольная Венера: рецензия на фильм "Эми Вайнхаус: back to black"

В украинском прокате идет новый музыкально-биографический фильм "Эми Вайнхаус: back to black", посвященный легендарной британской певице.

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кадр из х/ф "Эми Вайнхаус: back to black"/ Focus Features

На окраине Лондоне в хорошей еврейской семье живет девушка Эми (Мариса Абела). Пока многочисленные родственники, похрустывая мацой, поют клезмерские песни, она запивает пиво водкой, прикуривает одну сигарету от другой, забивает тело татуировками и беспрестанно слушает старые джаз и соул-композиции. Ну и поет она вовсе не как юная белая девица, а как зрелая черная матрона. Чем и пользуются циничные дельцы из музыкальной индустрии, беря ее в оборот. Да еще под руку попадает обаятельный гад и любитель наркотиков Блейк (Джек О'Коннелл), в которого та моментально влюбляется. Но впереди - ничего хорошего.

Едва ли в музыке XXI века найдется артистка, которая воплотила старую максиму рок-н-ролл: "Живи быстро - умри молодым" так ярко и выпукло, как Эми Вайнхаус (при том, что музыку она делала кардинально иную). Вспыхнула яркое, добилась успеха ретростильными и обжигающе честными песнями о проблемах, зависимостях и несчастливой любви, а потом умерла, пытаясь спиртным заглушить наркотическую ломку - во все те же роковые 27 лет, когда не стало Кобейна, Хендрикса, Джоплин.

То есть перед создателями байопика материал был очень в кинематографическом смысле благодатный и яркий. К сожалению, режиссерка Сэм Тейлор-Джонсон (сейчас ее знают как снявшую экранизацию популярной эротической сказки "50 оттенков серого", но в кино она вошла после того как сняла биографическую сказку о Джоне Ленноне "Мальчик из ниоткуда") в основном ограничивается старательным пересказом биографии певицы. И все довольно неприглядные эпизоды саморазрушения Вайнхаус хоть и показаны, в общем, подробно, но глянцево.

Сериальная актриса Абела играет хорошо и старательно, но в большинстве сцен не связанным с пением или алкоголизмом, ее забивают более опытные партнеры (кроме О'Коннела, тут еще ярко играет отца певицы ветеран Эдди Марсан). Музыка сделана довольно старательно (саундтреком занимались монстры - Ник Кейв и Уоррен Эллис) - но, опять же, за пределами хитов Уайнхаус особенно не запоминается.

В общем, результат получился несколько двояким - с одной стороны, для фанатов Эми Вайнхаус в фильме не будет, пожалуй, никаких открытий, с другой - биография ее экранизирована дотошно и доходчиво. И, думается, для украинского зрителя, который в массе своей понятия никакого не имеет о творчестве Вайнхаус (и о той музыкальной культуре, которая она собой воплощала) глянуть этот фильм точно будет интересно.

Cмотрите на видео трейлер фильма "Эми Вайнхаус: back to black":

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