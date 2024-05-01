Документальная лента Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга доба" выйдет на Netflix

Премьера кинофильма, к созданию которого присоединились 12 тысяч украинцев, запланирована на 1 мая.

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Довга доба Алан Бадоев - смотреть на Netflix / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

"Довга доба" - фильм режиссера Алана Бадоева и 1+1 Украина. Это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте - кино, которое снимали наши герои на свои гаджеты. Этот проект - не просто еще один фильм о войне, а уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами украинцев, чтобы никто и никогда не смог переписать нашу историю.

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