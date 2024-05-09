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"Путин в меня выстрелил": невероятная история пенсионерки с Черниговщины, потерявшей ногу

Дмитрий Видоменко
9 мая 2024, 12:39
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Пожилая женщина с Черниговщины Любовь Прочухан потеряла ногу во время российской бомбардировки, однако она не сдалась и пытается полноценно жить вопреки всему.
Путин, пенсионерка
Невероятная история пенсионерки с Черниговщины, потерявшей ногу из-за бомбардировки армии РФ / коллаж Главред, скриншоты из видео

Жительница одного из сел на Черниговщине, 76-летняя пенсионерка Любовь Прочухан потеряла ногу в результате травмы во время российской бомбардировки, однако все равно пытается полноценно жить вопреки всему. Об этом говорится в сюжете портала ТСН.

Село Анисов, в котором живет Любовь Прочухан, неподалеку от Чернигова. Был период, когда российская авиация бомбила село постоянно. Пенсионерка попала под обстрел, когда пришла помогать доить коров на ферме.

Тогда на коровники пилоты армии-агрессора РФ сбросили четыре авиабомбы. Женщина на ферме была вместе со своей кумой Антониной. Но та домой пошла на несколько минут раньше и ее только немного задело взрывной волной.

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"Я полетела, а она только вышла из сарая и все. И коровы, и телята - все погибло", - вспоминает Антонина

Прочухан подозревает, что если бы тогда она была без велосипеда, ампутировать ногу пришлось бы значительно выше.

"Вот сюда Путин в меня выстрелил, но я ему не сдалась все равно", - говорит она.

Женщину сделали протез ноги в Австрии, куда ее перевезли волонтеры. Вернувшись домой, Прочухан пришла к своему односельчанину Анатолию с просьбой отремонтировать разбитый обломками авиабомбы велосипед. Мужчина даже не удивился.

Сесть на велосипед женщина смогла только, когда старый протез заменили на новый. Он значительно легче и идеально ложится к ноге.

"Я старая могу, а вы молодые - вы не сдавайтесь только не падайте духом. Я сама в доме, сама на огороде, сама кругом, так что упасть духом? Нет", - говорит Прочухан.

Что такое протезирование?

Протезирование - замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями — протезами. Протезирование представляет собой важный этап процесса социально-трудовой реабилитации человека, утратившего конечности, или страдающего заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщает "Википедия".

Трагические гибели украинских летчиков

Напомним, ранее В среду, 7 февраля, погиб украинский пилот Владислав Рыков, на счету которого 385 боевых вылетов. Об этом сообщил на своей странице в Instagram побратим погибшего, пилот ВС ВСУ Ростислав Лазаренко.

"Вчера мне вырвали сердце. 07. 02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель — Владислав Рыков", — написал он.

До того в минувшем году на Житомирщине столкнулись 2 самолета и погибли 3 пилота. Среди них был украинский летчик, защищавший Киев в начале полномасштабного вторжения.

Появились подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине. Один из трех погибших пилотов сразу после авиакатастрофы был еще жив, однако спасти его не удалось.

Позднее Мелания Подоляк, девушка одного из погибших пилотр, Андрея "Джуса" Пильщикова опубликовала прощальный пост. Девушка вспомнила о последней встрече с" Джусом", которая произошла, судя по всему, за считанные часы до трагедии.

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