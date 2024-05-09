Некоторым украинцам дадут деньги на коммуналку: кому подняли суммы из-за атак РФ

В Харькове и области для местных жителей планируют увеличить размер субсидий в связи с ограничением энергоснабжения из-за обстрелов страны-агрессора РФ

https://glavred.info/economics/nekotorym-ukraincam-dadut-dengi-na-kommunalku-komu-podnyali-summy-iz-za-atak-rf-10563752.html Ссылка скопирована

Некоторым украинцам дадут деньги на коммуналку: / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Харькове и Харьковской области увеличат размер субсидий в связи с ограничением энергоснабжения из-за обстрелов страны-агрессора РФ. Средства на оплату коммуналки в неотапливаемый будут выдаваться "живыми" деньгами. Средний размер субсидии увеличат с 106 до 503 грн. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

"Из-за целенаправленных атак по энергетическим объектам, жители Харьковщины, к сожалению, столкнулись с перебоями в поставках электроэнергии. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности и своих бытовых потребностей некоторые вынуждены пользоваться альтернативными источниками энергии", - пояснили чиновники.

Соответственно, харьковчанам и жителям региона увеличат размеры субсидий ‒ для того, чтобы они смогли пользоваться альтернативными источниками электричества. Особенно важен, говорят в Минсоцполитики, этот фактор для жителей тех населенных пунктов области, которые сейчас полностью обесточены.

видео дня

"Чтобы обеспечить социальную поддержку уязвимым категориям населения Харьковщины, правительство приняло решение увеличить на нынешний неотапливаемый сезон (с мая по сентябрь включительно) для жителей Харькова и области размер льгот и субсидий на электроэнергию", - пояснили в ведомстве.

Ведь, говорят в Минсоцполитики, стоимость киловатта поставляемой централизованно электроэнергии составляет 2,64 грн, а стоимость киловатта, произведенного на дизельном топливе – впятеро больше (13,5 грн). Благодаря этому решению, средний размер субсидии на услугу по снабжению и распределению электрической энергии, которую получают харьковчане, увеличится со 106 до 530 грн в месяц, льготы с 74 до 370 гривен.

Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".

Социальные выплаты в Украине

Напомним, что стало известно, кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить. Такая неприятная ситуация может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.

Как украинцы могут оформить субсидию через "Дію". Новая услуга на портале "Дія" имеет целью облегчить процесс получения этой помощи и упростить рутинные административные процедуры для граждан.

Помимо прочего, беременность и роды ставят перед любой женщиной новые вызовы, в том числе и материальные. По закону каждая женщина, которая готовится стать мамой, имеет право на получение пособия по беременности и родам. Размеры выплат, а также порядок получения помощи определены специальными законодательными актами, которые зависят от многих обстоятельств.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред