Декретные выплаты 2024: как рассчитывается пособие по беременности и родам

Декретные выплаты 2024 работающим и неработающим - что важно знать и помнить.

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Сколько будут платить детские в 2024 году / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, УНИАН

Беременность и роды ставят перед любой женщиной новые вызовы, в том числе и материальные. По закону каждая женщина, которая готовится стать мамой, имеет право на получение пособия по беременности и родам.

Размеры выплат, а также порядок получения помощи определены специальными законодательными актами, которые зависят от многих обстоятельств. Об этом идет речь на сайте Министерства социальной политики Украины.

Государство установило, что особенности предоставления помощи различаются для:

работающих женщин;

женщин-предпринимателей;

не застрахованных женщин.

Оформление документа нетрудоспособности

Специальный документ нетрудоспособности по беременности и родам выдается по месту наблюдения за беременной женщиной в соответствии. Порядок определен специальной Инструкцией. Форма документа определена специальным приказом Министерства здравоохранения Украины.

Куда обращаться

Определено, что специальное пособие по беременности и родам выплачивается роженице по месту работы. С этой целью предоставляется документ о нетрудоспособности по беременности и родам. Также необходимо оформить соответствующее заявление, где указать с какого дня роженица уходит в отпуск.

Предусмотрен порядок на случай, если у женщины есть несколько мест работы. Тогда она может претендовать на помощь и по совместительству. Здесь порядок тоже предусмотрен – роженице необходимо принести копию документа о нетрудоспособности, заверенную подписью руководителя и печатью по основному месту работы. Также важно не забыть справку о средней заработной плате по основной работе и прикрепить свое заявление.

Размер помощи

Определение размера помощи по беременности и родам регламентировано законодательством и основывается на среднедневном заработке женщины за последние 12 месяцев до месяца выхода в декретный отпуск.

При ее определении берется за основу среднедневная зарплата в расчете на один календарный день по специальной формуле. Если женщина совмещает свою работу, тогда средняя зарплата рассчитывается исходя из расчетного периода работы по совместительству.

Есть свои особенности начисления помощи, если должностной оклад не установлен. В этом случае расчет производится исходя из минимальной зарплаты (или ее части - в случае работы в режиме неполного рабочего времени).

Смотрите видео - изменения в процессах формирования в категории "Беременность и роды":

Детские выплаты: на какую помощь рассчитывать

Государство определило, что размер денежной помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Как пояснила ТСН.ua первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, в 2024 году благодаря повышению прожиточного минимума размер некоторой государственной социальной помощи вырастет.

Чиновница уточнила, что государство планирует повышение прожиточного минимума для детей до 6 лет — 2 563 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3 196 гривны. Соответственно, это будет толчком к увеличению социальной поддержке семей с детьми.

Размер выплат при рождении ребенка

Уточним, что установленный законом № 2811 размер пособия при рождении (усыновлении) ребенка установлен в сумме 41 280 грн не зависит от того, какое число детей в семье.

При этом выплачивается не сразу вся сумма, а изначально единовременно перечисляется 10 320 грн. Причем остальная сумма пособия равномерно распределяется в течение следующих 36 месяцев равными частями - по 860 грн.

Добавим, что в 2024 году повышение выплаты при рождении ребенка не запланировано, потому что эта фиксированная сумма не зависит от размера прожиточного минимума.

Помощь при рождении ребенка Размер помощи определен в сумме 41280 гривен. Выплата пособия осуществляется единовременно в сумме 10320 гривен, остальная сумма пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями. Для назначения помощи при рождении ребенка при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, подается: заявление одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок, копия свидетельства рождения ребенка (с предъявлением оригинала), сообщает Минсоцполитики.

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