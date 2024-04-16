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Как не остаться без субсидий 2024: украинцам раскрыли важный механизм

Алексей Тесля
16 апреля 2024, 10:40
Субсидия назначается с учетом продолжительности отопительного сезона.
Субсидии
Украинцам рассказали о начислении субсидий / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцам раскрыли механизм начисления жилищной субсидии с учетом сроков отопительного сезона.

Как рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда, субсидия назначается до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона по 15 апреля.

Условия начисления субсидии

Уточняется, что на основании обращения предоставляется жилищная субсидия на неотапливаемый сезон и лицам, имеющим право на выплату, но в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взнос/платеж на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно- коммунальное обслуживание не превышало объема обязательного процента платежа. То есть на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,00 грн.

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Если подача заявления происходит в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение.

В случае, если данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств остаются неизменными, с мая жилищные субсидии на неотапливаемый сезон большинства получателей будут назначены автоматически до 30 апреля 2025 года.

Вместе с тем на следующий сезон жилищная субсидия назначается за личным обращением отдельным категориям.

С 1 мая субсидия назначается по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах – какие условия:

  • если заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
  • при условии, что в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • в случае, если количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • если домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Субсидии 2024 - последние новости по теме

Напомним, что стало известно, кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить. Такая неприятная ситуация может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.

Как украинцы могут оформить субсидию через "Дію". Новая услуга на портале "Дія" имеет целью облегчить процесс получения этой помощи и упростить рутинные административные процедуры для граждан.

Что известно о Пенсионном фонде

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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